LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: le cinesi Wang vincono l’oro nel duo tecnico. Cerruti e Ferro quinte (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI artistico, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) 17.13 Per oggi la nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.10 QUESTA DUNQUE LA TOP FIVE DEFINITIVA DEL DUO tecnico 1. Liuyi Wang e Qianyi Wang (CHN) 93.7536 punti (28.2000, 28.4000, 37.1536) 2. Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva (UKR) 91.8617 punti (27.7000, 27.9000, 36.2617) 3. Anna-Maria Alexandri e Eirini Alexandri (AUT) 91.2622 punti (27.7000, 27.5000, 36.0622) 4. Moe Higa e Megumu Yoshida (JPN) 89.9444 punti (27.0000, 27.3000, 35.6444)5. Linda Cerruti e Costanza ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI, FONDO, TUFFI E PALLA) 17.13 Per oggi la nostrafinisce qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.10 QUESTA DUNQUE LA TOP FIVE DEFINITIVA DEL DUO1. Liuyie Qianyi(CHN) 93.7536 punti (28.2000, 28.4000, 37.1536) 2. Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva (UKR) 91.8617 punti (27.7000, 27.9000, 36.2617) 3. Anna-Maria Alexandri e Eirini Alexandri (AUT) 91.2622 punti (27.7000, 27.5000, 36.0622) 4. Moe Higa e Megumu Yoshida (JPN) 89.9444 punti (27.0000, 27.3000, 35.6444)5. Lindae Costanza ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto Mattinata positiva per l'#Italia ai #Mondiali di #Budapest: eccezion fatta per #DiCola, pass… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: Cina al comando della prova tecnica a squadre davanti al Giappone e… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Ceccon Panziera e Scalia in semifinale nel dorso - #Nuoto #Mondiali #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE – Nuoto seconda giornata Mondiali Budapest 2022: batterie e finali domenica 19 giugno in DIRETTA - #Nuoto… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi per la medaglia. Batterie con Benedetta Pilato, Quadarella e Cecc… -