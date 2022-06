LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: la Cina ipoteca la medaglia d’oro, tra poco in acqua Cerruti e Ferro (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI artistico, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) 16.41 Vanno ora in scena le giapponesi Moe Higa e Megumu Yoshida, quarte nel turno preliminare con 90.0294 punti. 16.39 Grandissima prova delle gemelle Alexandri! Le austriache portano a casa 91.2622 punti (27.7000, 27.5000, 36.0622), migliorando di quasi un punto il punteggio di venerdì. Secondo posto provvisorio per loro. 16.36 Tocca alle gemelle austriache Alexandri. Anna-Maria ed Eirini avevano stupito tutti in qualifica chiudendo in terza posizione con ben 90.2869 punti. 16.34 Punteggio pazzesco! Le gemelle Wang totalizzano 93.7536 punti (28.2000, 28.4000, 37.1536) e ipotecano la medaglia ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI, FONDO, TUFFI E PALLA) 16.41 Vanno ora in scena le giapponesi Moe Higa e Megumu Yoshida, quarte nel turno preliminare con 90.0294 punti. 16.39 Grandissima prova delle gemelle Alexandri! Le austriache portano a casa 91.2622 punti (27.7000, 27.5000, 36.0622), migliorando di quasi un punto il punteggio di venerdì. Secondo posto provvisorio per loro. 16.36 Tocca alle gemelle austriache Alexandri. Anna-Maria ed Eirini avevano stupito tutti in qualifica chiudendo in terza posizione con ben 90.2869 punti. 16.34 Punteggio pazzesco! Le gemelle Wang totalizzano 93.7536 punti (28.2000, 28.4000, 37.1536) eno la...

