LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giappone al comando della prova tecnica a squadre. Attesa per l’Italia (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI artistico, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) 10:24 Di forte impatto e suggestiva la prova delle statunitensi, che pagano però diverse imperfezioni di natura tecnica. 85.6085 per team USA, che si piazza al secondo posto provvisorio. 10:19 In acqua gli Stati Uniti, sulle note di Smooth Criminal di Michael Jackson. 10:18 Oceaniche che ottengono 70.5530, ben tre punti in meno rispetto ai Mondiali di Guangzhou. 10:13 Si prosegue con l’Australia. 10:12 Molto bene il Giappone, che vuole riscattarsi dopo la medaglia di legno delle Olimpiadi casalinghe. 91.2049 il punteggio delle nipponiche, che ottengono 27.5000 per l’esecuzione, 27.4000 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI, FONDO, TUFFI E PALLA) 10:24 Di forte impatto e suggestiva ladelle statunitensi, che pagano però diverse imperfezioni di natura. 85.6085 per team USA, che si piazza al secondo posto provvisorio. 10:19 In acqua gli Stati Uniti, sulle note di Smooth Criminal di Michael Jackson. 10:18 Oceaniche che ottengono 70.5530, ben tre punti in meno rispetto aidi Guangzhou. 10:13 Si prosegue con l’Australia. 10:12 Molto bene il, che vuole riscattarsi dopo la medaglia di legno delle Olimpiadi casalinghe. 91.2049 il punteggio delle nipponiche, che ottengono 27.5000 per l’esecuzione, 27.4000 ...

