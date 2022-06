LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cina al comando della prova tecnica a squadre davanti al Giappone e ad una buona Italia. Martedì la finale (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI artistico, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) 11:19 Quint’ultima nazionale in gara: Costa Rica. 11:18 Davvero dinamico l’esercizio di Israele, che continua nella sua crescita anche in un’edizione dei Mondiali in cui nessun team riesce a migliorare. Per loro sesta posizione con 84.3848, ben due punti oltre la performance di Guangzhou. 11:13 In acqua Israele. 11:12 Interessante la prova delle egiziane, che hanno rinnovato il team puntando sulla linea verde. Le nordafricane evitano l’ultima posizione, ponendosi al decimo posto dinanzi a Singapore con lo score di 75.5103. 11:06 Tocca ora all’Egitto. 11:05 Sesto posto per le britanniche che possono essere contente ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI, FONDO, TUFFI E PALLA) 11:19 Quint’ultima nazionale in gara: Costa Rica. 11:18 Davvero dinamico l’esercizio di Israele, che continua nella sua crescita anche in un’edizione deiin cui nessun team riesce a migliorare. Per loro sesta posizione con 84.3848, ben due punti oltre la performance di Guangzhou. 11:13 In acqua Israele. 11:12 Interessante ladelle egiziane, che hanno rinnovato il team puntando sulla linea verde. Le nordafricane evitano l’ultima posizione, ponendosi al decimo posto dinanzi a Singapore con lo score di 75.5103. 11:06 Tocca ora all’Egitto. 11:05 Sesto posto per le britanniche che possono essere contente ...

