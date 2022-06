LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Cina al comando della prova tecnica a squadre. A breve l’Italia (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI artistico, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) 10:43 Titolo della routine: Supereroi. Inizia la prova delle azzurre. 10:42 E’ il momento dell’Italia! Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli, forza ragazze! 10:41 Ungheria che ottiene 75.6519 inserendosi in quinta posizione alle spalle del Brasile. 10:37 Accolte dal calore dei tifosi di casa, si tuffano le ungheresi. 10:36 Praticamente perfetta la routine delle cinesi, che hanno portato a Budapest mezza squadra delle scorse Olimpiadi. Cina che vola meritatamente al comando con lo ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI, FONDO, TUFFI E PALLA) 10:43 Titoloroutine: Supereroi. Inizia ladelle azzurre. 10:42 E’ il momento del! Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli, forza ragazze! 10:41 Ungheria che ottiene 75.6519 inserendosi in quinta posizione alle spalle del Brasile. 10:37 Accolte dal calore dei tifosi di casa, si tuffano le ungheresi. 10:36 Praticamente perfetta la routine delle cinesi, che hanno portato a Budapest mezza squadra delle scorse Olimpiadi.che vola meritatamente alcon lo ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Ceccon Panziera e Scalia in semifinale nel dorso - #Nuoto #Mondiali #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE – Nuoto seconda giornata Mondiali Budapest 2022: batterie e finali domenica 19 giugno in DIRETTA - #Nuoto… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi per la medaglia. Batterie con Benedetta Pilato, Quadarella e Cecc… - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: alle 10:00 la prova tecnica a squadre, poi alle 16:00 la finale del… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi per la medaglia. Batterie con Benedetta Pilato Quadarella e Ceccon… -