LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: Quartararo sta giocando, ennesima caduta per Bagnaia (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DEL CANADA 2022 DI F1 DALLE 20.00 -15 Marini supera Binder ed è 8°. Un passettino per volta sta migliorando. -16 Zarco resta a 1?5 da Quartararo. Il leader sta amministrando la situazione per non stressare troppo la gomma media al posteriore. -17 Le due Aprilia di Espargarò e Vinales sono in bagarre per il terzo posto. -18 Che gara anonima per Bastianini, 13°. Un pilota che si è completamente spento nelle ultime settimane a causa delle troppe voci di mercato per il 2023. -18 Miller passa Di Giannantonio e si prende la quinta posizione. -19 Siamo nell’era di Quartararo. Un pilota che forse non sarà un fenomeno puro, ma di sicuro ha una solidità inarrivabile per questa generazione di piloti. A ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DEL GP DEL CANADADI F1 DALLE 20.00 -15 Marini supera Binder ed è 8°. Un passettino per volta sta migliorando. -16 Zarco resta a 1?5 da. Il leader sta amministrando la situazione per non stressare troppo la gomma media al posteriore. -17 Le due Aprilia di Espargarò e Vinales sono in bagarre per il terzo posto. -18 Che gara anonima per Bastianini, 13°. Un pilota che si è completamente spento nelle ultime settimane a causa delle troppe voci di mercato per il 2023. -18 Miller passa Di Giannantonio e si prende la quinta posizione. -19 Siamo nell’era di. Un pilota che forse non sarà un fenomeno puro, ma di sicuro ha una solidità inarrivabile per questa generazione di piloti. A ...

