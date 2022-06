LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: il via del warm-up alle 09.40, Bagnaia testa la Ducati (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.22 La pole-position di Francesco Bagnaia, soprattutto, ha esaltato le caratteristiche tecniche della moto di Borgo Panigale, molto migliorata nella percorrenza di curva. 09.19 La Ducati, per questo, può sorridere visto che la Rossa ha messo in mostra un adattamento anche inatteso al circuito. 09.16 I centauri infatti dovranno affrontare un layout lento e tortuoso dove superare è difficile e il partire davanti è fondamentale per il raggiungimento del traguardo fissato. 09.13 Sul tracciato del Sachsenring le squadre definiranno il quadro della situazione sull’assetto da usare nella corsa domenicale. Un lavoro importante su una pista molto particolare. 09.10 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.22 La pole-position di Francesco, soprattutto, ha esaltato le caratteristiche tecniche della moto di Borgo Panigale, molto migliorata nella percorrenza di curva. 09.19 La, per questo, può sorridere visto che la Rossa ha messo in mostra un adattamento anche inatteso al circuito. 09.16 I centauri infatti dovranno affrontare un layout lento e tortuoso dove superare è difficile e il partire davanti è fondamentale per il raggiungimento del traguardo fissato. 09.13 Sul tracciato del Sachsenring le squadre definiranno il quadro della situazione sull’assetto da usare nella corsa domenicale. Un lavoro importante su una pista molto particolare. 09.10 Buongiorno e bentrovati alladel-up del GP di ...

