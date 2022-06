LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: Mercedes #89 domina la scena con Marciello, lontano Valentino Rossi (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 14.32 Termina la gara perfetta di Marciello, inizia la race-2 di Valentino Rossi. 14.30 Nuovo giro per Marciello, ultimo prima della sosta. 14.27 WRT #32 prende la seconda posizione sull’Audi #66 di Attempto. Sosta lentissima per McLaren che ha perso ben tre posizioni. 14.26 Pit per Vanthoor, attenzione che potrebbe essere un momento cruciale per la lotta al podio. Tra poco sarà anche il turno di Valentino Rossi. 14.24 Pit per McLaren #112, attendiamo la sosta di Audi. Quasi tutti sono fermi in pit lane, ovviamente non citiamo Marciello che sarà uno degli ultimi a fermarsi. 14.21 Mancano due minuti al pit stop. WRT #32 potrebbe anticipare la sua sosta al fine di beffare la McLaren. Vediamo come ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA14.32 Termina la gara perfetta di, inizia la race-2 di. 14.30 Nuovo giro per, ultimo prima della sosta. 14.27 WRT #32 prende la seconda posizione sull’Audi #66 di Attempto. Sosta lentissima per McLaren che ha perso ben tre posizioni. 14.26 Pit per Vanthoor, attenzione che potrebbe essere un momento cruciale per la lotta al podio. Tra poco sarà anche il turno di. 14.24 Pit per McLaren #112, attendiamo la sosta di Audi. Quasi tutti sono fermi in pit lane, ovviamente non citiamoche sarà uno degli ultimi a fermarsi. 14.21 Mancano due minuti al pit stop. WRT #32 potrebbe anticipare la sua sosta al fine di beffare la McLaren. Vediamo come ...

Pubblicità

lello977 : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. - sligo23 : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. - VirginRadioIT : Alteria è #OnAir dalla Visarno Arena con Rockin' Weekend. Oggi da Firenze Rocks partiamo con Rockin’ In The Free Wo… - AurelioPes : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. - shevathas : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. -