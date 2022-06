LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: Marciello allunga, l’Audi #46 di WRT cerca la Top10 (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 14.19 Doppio passaporto per Abril, nato in Francia e residente nel Principato di Monaco. Il #112 del gruppo resta al secondo posto. 14.17 Ci avviciniamo alla sosta obbligatoria, mentre Abril continua a rovinare i piani di Vanthoor. Il belga di WRT non passa il monegasco di JP Motorsport. 14.15 Dean Macdonald (Garage #188/McLaren) e Christian Klien (JP Motorsport #111/McLaren) si contendono il quinto posto assoluto ed il primo in PRO-Am. Bella lotta tra i due, mentre Jim Pla #88 deve vedersela con la Porsche #54 di Dinamic Motorsport. 14.12 Passo incredibile per Raffaele Marciello. Il #89 di Akkodis ASP ha un ritmo decisamente superiore ai rivali, nessuno come lui come da pronostico. 14.10 La classifica aggiornata: 1 89 RUN PRO 1 AKKODIS ASP Marciello, Raffaele Mercedes-AMG GT3 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA14.19 Doppio passaporto per Abril, nato in Francia e residente nel Principato di Monaco. Il #112 del gruppo resta al secondo posto. 14.17 Ci avviciniamo alla sosta obbligatoria, mentre Abril continua a rovinare i piani di Vanthoor. Il belga di WRT non passa il monegasco di JP Motorsport. 14.15 Dean Macdonald (Garage #188/McLaren) e Christian Klien (JP Motorsport #111/McLaren) si contendono il quinto posto assoluto ed il primo in PRO-Am. Bella lotta tra i due, mentre Jim Pla #88 deve vedersela con la Porsche #54 di Dinamic Motorsport. 14.12 Passo incredibile per Raffaele. Il #89 di Akkodis ASP ha un ritmo decisamente superiore ai rivali, nessuno come lui come da pronostico. 14.10 La classifica aggiornata: 1 89 RUN PRO 1 AKKODIS ASP, Raffaele Mercedes-AMG GT3 ...

Pubblicità

lello977 : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. - sligo23 : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. - VirginRadioIT : Alteria è #OnAir dalla Visarno Arena con Rockin' Weekend. Oggi da Firenze Rocks partiamo con Rockin’ In The Free Wo… - AurelioPes : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. - shevathas : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. -