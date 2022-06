LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: Boguslavskiy/Marciello svettano in Olanda, 16mo Valentino Rossi (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 15.08 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento con il GTWC Europe tra due settimane da Misano Adriatico, penultimo atto della Sprint Cup. Un saluto a tutti! 15.05 Chiude 16mo Valentino Rossi. Giornata difficile per il ‘Dottore’ che chiude un week-end molto complesso. La leggenda del Motomondiale si prepara per il periodo più importante dell’anno con i test e la 24h di Spa-Francorchamps oltre alla tappa casalinga di Misano Adriatico (Sprint Cup). 15.02 La classifica finale della race-2 di Zandvoort (sesta del 2022 per la Sprint Cup) 1 89 FIN PRO 1 AKKODIS ASP Boguslavskiy, Timur Mercedes-AMG GT3 36 32.091 34.093 28.638 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA15.08 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento con il GTWCtra due settimane da Misano Adriatico, penultimo atto della Sprint Cup. Un saluto a tutti! 15.05 Chiude. Giornata difficile per il ‘Dottore’ che chiude un week-end molto complesso. La leggenda del Motomondiale si prepara per il periodo più importante dell’anno con i test e la 24h di Spa-Francorchamps oltre alla tappa casalinga di Misano Adriatico (Sprint Cup). 15.02 La classifica finale della race-2 di(sesta delper la Sprint Cup) 1 89 FIN PRO 1 AKKODIS ASP, Timur Mercedes-AMG GT3 36 32.091 34.093 28.638 ...

Pubblicità

Llukas79 : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: Marciello allunga l’Audi #46 di WRT cerca la Top10 -… - lello977 : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. - sligo23 : RT @LaFionda2020: This is the world we live in. La scelta è tra rassegnazione e ribellione. - VirginRadioIT : Alteria è #OnAir dalla Visarno Arena con Rockin' Weekend. Oggi da Firenze Rocks partiamo con Rockin’ In The Free Wo… -