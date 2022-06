LIVE Giro di Svizzera 2022, ultima tappa in DIRETTA: Van Baarle resiste in testa, Evenepoel e Küng sul percorso (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 Secondo tempo all’intermedio per un super Dani Martinez. 25” di distacco da Evenepoel, ma migliore tra gli umani. 15.43 PARTE DOMENICO POZZOVIVO! Obiettivo mantenere la quinta posizione! 15.42 L’ultima volta che Küng ed Evenepoel si sono affrontati a cronometro, alla Volta ao Algarve, il belga rifilò all’elvetico quasi un minuto in 32 km. 15.41 REMCO VOLA! Frantumato il tempo di Arndt all’intermedio. 13’54” per lui a 55.6 km/h di media! 15.39 Quarto tempo al traguardo per un ottimo Michael Matthews. 29’53” il suo tempo. 15.37 Pronto a partire quello che è forse il favorito numero uno, sfoggiando il suo meraviglioso body da Campione Europeo: Stefan Küng! 15.35 All’intermedio Alexey Lutsenko fa segnare il secondo tempo con ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Secondo tempo all’intermedio per un super Dani Martinez. 25” di distacco da, ma migliore tra gli umani. 15.43 PARTE DOMENICO POZZOVIVO! Obiettivo mantenere la quinta posizione! 15.42 L’volta cheedsi sono affrontati a cronometro, alla Volta ao Algarve, il belga rifilò all’elvetico quasi un minuto in 32 km. 15.41 REMCO VOLA! Frantumato il tempo di Arndt all’intermedio. 13’54” per lui a 55.6 km/h di media! 15.39 Quarto tempo al traguardo per un ottimo Michael Matthews. 29’53” il suo tempo. 15.37 Pronto a partire quello che è forse il favorito numero uno, sfoggiando il suo meraviglioso body da Campione Europeo: Stefan! 15.35 All’intermedio Alexey Lutsenko fa segnare il secondo tempo con ...

