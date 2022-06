LIVE Giro di Svizzera 2022, ultima tappa in DIRETTA: sfida Evenepoel-Küng! Sul percorso anche gli uomini di classifica (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Schachmann è ottimo terzo al traguardo. 29’05” il suo tempo, 30” dietro ad Evenepoel. 16.00 Nel frattempo ottima prima parte di Neilson Powless. Di gran lunga il più vicino ai due fenomeni. 14’10” per lui. 15.59 Sta per arrivare Schachmann, dopo il suo arrivo vi daremo la nuova top5 provvisoria. 15.58 PROVA MAIUSCOLA PER MARTINEZ! Il colombiano non perde nulla nella seconda parte e si piazza al secondo posto con 28’54”! 15.57 sfida meravigliosa tra Evenepoel e Küng, due tra i migliori interpreti al mondo delle prove contro il tempo. 15.55 CHIUDE REMCO! Il belga è ovviamente in testa con un tempo folle di 28’25”, oltre un minuto meglio di Van Baarle! 54,0 km/h la sua media oraria! 15.54 Manca poco all’arrivo sul traguardo del giovane belga! 15.53 KÜNG IN ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Schachmann è ottimo terzo al traguardo. 29’05” il suo tempo, 30” dietro ad. 16.00 Nel frattempo ottima prima parte di Neilson Powless. Di gran lunga il più vicino ai due fenomeni. 14’10” per lui. 15.59 Sta per arrivare Schachmann, dopo il suo arrivo vi daremo la nuova top5 provvisoria. 15.58 PROVA MAIUSCOLA PER MARTINEZ! Il colombiano non perde nulla nella seconda parte e si piazza al secondo posto con 28’54”! 15.57meravigliosa trae Küng, due tra i migliori interpreti al mondo delle prove contro il tempo. 15.55 CHIUDE REMCO! Il belga è ovviamente in testa con un tempo folle di 28’25”, oltre un minuto meglio di Van Baarle! 54,0 km/h la sua media oraria! 15.54 Manca poco all’arrivo sul traguardo del giovane belga! 15.53 KÜNG IN ...

