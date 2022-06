LIVE Giro di Svizzera 2022, ultima tappa in DIRETTA: Evenepoel vince ancora! Thomas conquista la generale! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 Con una straordinaria seconda parte, Sergio Higuita è riuscito a salvare il secondo posto dall’attacco di Jakob Fuglsang, confermandosi inoltre in Maglia Bianca di miglior giovane! 16.27 Questa la top10 sul traguardo odierno: 1 Evenepoel Remco 28.26 54.021 2 Thomas Geraint 28.29 53.926 3 KÜNG Stefan 28.37 53.675 4 MARTÍNEZ Daniel Felipe 28.54 53.149 5 JUNGELS Bob 28.59 52.996 6 SCHACHMANN Maximilian 29.05 52.814 7 GROßSCHARTNER Felix 29.21 52.334 8 POWLESS Neilson 29.25 52.215 9 FUGLSANG Jakob 29.28 52.127 10 VAN BAARLE Dylan 29.31 52.038 16.25 Per Geraint Thomas il successo va a gonfiare un palmares mostruoso. Decima vittoria in una corsa a tappe per il gallese che, silenziosamente, si conferma uno dei migliori dell’ultimo decennio tra gli uomini di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28 Con una straordinaria seconda parte, Sergio Higuita è riuscito a salvare il secondo posto dall’attacco di Jakob Fuglsang, confermandosi inoltre in Maglia Bianca di miglior giovane! 16.27 Questa la top10 sul traguardo odierno: 1Remco 28.26 54.021 2Geraint 28.29 53.926 3 KÜNG Stefan 28.37 53.675 4 MARTÍNEZ Daniel Felipe 28.54 53.149 5 JUNGELS Bob 28.59 52.996 6 SCHACHMANN Maximilian 29.05 52.814 7 GROßSCHARTNER Felix 29.21 52.334 8 POWLESS Neilson 29.25 52.215 9 FUGLSANG Jakob 29.28 52.127 10 VAN BAARLE Dylan 29.31 52.038 16.25 Per Geraintil successo va a gonfiare un palmares mostruoso. Decima vittoria in una corsa a tappe per il gallese che, silenziosamente, si conferma uno dei migliori dell’ultimo decennio tra gli uomini di ...

