LIVE Giro di Svizzera 2022, ultima tappa in DIRETTA: Chad Haga in testa, si avvicinano le partenze dei big (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Al traguardo Gianni Moscon fa segnare il secondo tempo. Il suo 30’37” per ora lo pone dietro solo a Chad Haga. 14.58 Nome a sorpresa al primo intermedio! Lo statunitense Keegan Swirbul polverizza il crono di Van Baarle, passando in 14’16”! Per ora grande prestazione di squadra della Human Powered Health. 14.55 In partenza Ion Izagirre, col suo body di campione iberico. 14.54 Terzo tempo all’intermedio per l’australiano Jack Bauer con 14’39”. 14.52 Al traguardo Chad Haga! Abbassato di oltre un minuto il miglior tempo, l’americano ferma l’orologio a 29’51”! 14.50 Eccezionale seconda parte per lo svizzero Robin Froidevaux che fa segnare il miglior tempo con 30’53”, dopo aver accumulato ritardo nella prima parte. 14.49 Nuovo miglior tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59 Al traguardo Gianni Moscon fa segnare il secondo tempo. Il suo 30’37” per ora lo pone dietro solo a. 14.58 Nome a sorpresa al primo intermedio! Lo statunitense Keegan Swirbul polverizza il crono di Van Baarle, passando in 14’16”! Per ora grande prestazione di squadra della Human Powered Health. 14.55 In partenza Ion Izagirre, col suo body di campione iberico. 14.54 Terzo tempo all’intermedio per l’australiano Jack Bauer con 14’39”. 14.52 Al traguardo! Abbassato di oltre un minuto il miglior tempo, l’americano ferma l’orologio a 29’51”! 14.50 Eccezionale seconda parte per lo svizzero Robin Froidevaux che fa segnare il miglior tempo con 30’53”, dopo aver accumulato ritardo nella prima parte. 14.49 Nuovo miglior tempo ...

