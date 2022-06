LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli cerca il riscatto nelle Finali di Specialità (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I risultati della finale all-around Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2022 di Ginnastica ritmica. Oggi si conclude la rassegna continentale a Tel Aviv (Israele), spazio alle Finali di Specialità riservate alle individualiste. Si tratta di prove non previste nel programma delle Olimpiadi (dove figura esclusivamente il concorso generale individuale), ma che hanno il loro spessore in campo internazionale e che rappresentano l’occasione giusta per chiudere in bellezza la competizione. Sofia Raffaeli cerca un pronto riscatto dopo la delusione di ieri nell’all-around. La 18enne marchigiana si era ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI risultati della finale all-around Buongiorno e benvenuti alladeglidi. Oggi si conclude la rassegna continentale a Tel Aviv (Israele), spazio allediriservate alle individualiste. Si tratta di prove non previste nel programma delle Olimpiadi (dove figura esclusivamente il concorso generale individuale), ma che hanno il loro spessore in campo internazionale e che rappresentano l’occasione giusta per chiudere in bellezza la competizione.un prontodopo la delusione di ieri nell’all-around. La 18enne marchigiana si era ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: quarto posto amaro per Raffaeli, vince Atamanov - infoitsport : LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia in rampa di lancio verso la medaglia d'oro! - infoitsport : LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia derubata dell'oro! Farfalle seconde, punteggio irreale a I… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia respinge il primo assalto della Bulgaria! Le Farfalle sog… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: le Farfalle sognano in grande nella gara a squadre! - #Ginnastica… -