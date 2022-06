LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Raffaeli storica, oro al cerchio e alle clavette, argento alla palla! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:29 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che tra poco più di mezz’ora sarà il momento delle finali ad attrezzo della squadra. 11:26 Il talento di questa ragazza è cristallino ed è sotto gli occhi di tutti, l’appuntamento con il podio nell’all-around è solo rimandato. 11:23 Oggi la giovane azzurra ha riscritto la storia di questo sport, riuscendo dove nessuna italiana era mai riuscita. 11.20 L’Italia conclude con due splendide medaglie d’oro al cerchio e alle clavette e con un argento alla palla. 11:17 Si sono ufficialmente concluse le finali di specialità! 11:14 Boryana Kaleyn chiude in bellezza e con 34.050 vince la finale al ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:29 La nostratermina qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che tra poco più di mezz’ora sarà il momento delle finali ad attrezzo della squadra. 11:26 Il talento di questa ragazza è cristallino ed è sotto gli occhi di tutti, l’appuntamento con il podio nell’all-around è solo rimandato. 11:23 Oggi la giovane azzurra ha riscritto la storia di questo sport, riuscendo dove nessuna italiana era mai riuscita. 11.20 L’Italia conclude con due splendide medaglie d’oro ale con un. 11:17 Si sono ufficialmente concluse le finali di specialità! 11:14 Boryana Kaleyn chiude in bellezza e con 34.050 vince la finale al ...

Pubblicità

Barbara_2105 : LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Raffaeli storica, oro al cerchio e alle clavette, argento alla pa… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli cerca il riscatto nelle Finali di Specialità -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli cerca il riscatto nelle Finali di Specialità -… - infoitsport : LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli cerca il riscatto nelle Finali di Specialità - infoitsport : LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: le Farfalle cercano consolazione nelle Finali di Specialità -