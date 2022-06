L' Italia riparte | boom di prenotazioni Hotel e ristoranti | estate da record

(Di domenica 19 giugno 2022) C'è voglia di viaggiare, di mangiare all'aperto, di aperitivi in spiaggia, di serate a ballare e a fare festa. Ripartono anche i matrimoni, i battesimi, i compleanni con gli amici. Gli alberghi di tante localitàne gettonate insono già pieni e alcuni si possono permettere il lusso di dare via le ultime camere a prezzi decisamente mai visti prima. Il post Covid sta facendo ripartire l'economia di alcuni comparti che erano entrati in sofferenza negli ultimi due anni per via delle restrizioni legate alla pandemia; tra questi c'è al primo posto il turismo che si sta riprendendo in fretta, nonostante il caro prezzi e la paura della guerra in Ucraina. Gli indicatori parlano di decisa ripresa con almeno il 60% deglini che tornerà alle proprie abitudini di viaggio pre-pandemia. Anzi, 1 persona su 4 addirittura aumenterà il ...

