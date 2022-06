L’economia tiene ma a fatica. Gli scenari economici di Confindustria (Di domenica 19 giugno 2022) Il Centro Studi della Confindustria (CSC) ha pubblicato gli scenari riguardanti le prospettive delL’economia italiana e internazionale. Se si volesse riassumere in poche parole le valutazioni contenute nel rapporto potremmo cavarcela così: nel complesso – e vista l’aria che tira più che di compiacersi c’è da meravigliarsi – il sistema tiene, sia pure con forti differenze di comparti e di settori, ma il pericolo – come diceva un vecchio slogan – è diventato il mestiere del nostro apparato produttivo in necessaria simbiosi con il trend dei mercati internazionali. Il proseguimento della guerra in Ucraina costringe le imprese a fare i conti con i rincari delle commodity e la scarsità di materiali. I prezzi dei prodotti energetici Il prezzo del petrolio è balzato a giugno a 126 dollari al barile (da 113 a maggio), vicino al ... Leggi su formiche (Di domenica 19 giugno 2022) Il Centro Studi della(CSC) ha pubblicato gliriguardanti le prospettive delitaliana e internazionale. Se si volesse riassumere in poche parole le valutazioni contenute nel rapporto potremmo cavarcela così: nel complesso – e vista l’aria che tira più che di compiacersi c’è da meravigliarsi – il sistema, sia pure con forti differenze di comparti e di settori, ma il pericolo – come diceva un vecchio slogan – è diventato il mestiere del nostro apparato produttivo in necessaria simbiosi con il trend dei mercati internazionali. Il proseguimento della guerra in Ucraina costringe le imprese a fare i conti con i rincari delle commodity e la scarsità di materiali. I prezzi dei prodotti energetici Il prezzo del petrolio è balzato a giugno a 126 dollari al barile (da 113 a maggio), vicino al ...

