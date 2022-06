“Le ha nascoste” | la denuncia contro Nicolas Vaporidis | grave irregolarità ignorata dalla regia

Leggi su direttanews

(Di domenica 19 giugno 2022)viene accusato dall’Italia, un’altra persona ancoradi lui: non lo vedono di buon occhio(Isola-dei-famosi)Non è la prima volta che l’attore naufrago dell‘Isola dei Famosi viene insultato.non riesce a stare simpatico a molti e quando i compagni d’avvenuta tornano in Italia lo additano per i suoi comportamenti scorretti. Il pensier comune riporta il fatto chein realtà sia un doppiogiochista, nel senso che davanti alle telecamere assumeva un comportamento e un altro ancora una volta che queste ultime si spegnevano. L’unica persona a fare il tifo per lui è stata Soleil Sorge, che sostiene sia il migliore ancora in gara. Nelle ultime ore invece, a lasciare un’altra intervista in cui si ...