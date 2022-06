Le Farfalle vincono le specialità agli Europei, Maurelli: “Non ci demoralizziamo per l’all-around, valiamo l’oro” (Di domenica 19 giugno 2022) La soddisfazione per l’affermazione nelle finali di specialità, con i 5 cerchi (sulle note di un medley “Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men” di Bergesen/Phoenix) e nella routine con i 3 nastri e le 2 palle (creato sulla base di “They don’t care about us” di Michael Jackson), e il rammarico per il mancato oro nell’all-round: le Farfalle, al termine degli Europei 2022 tenutisi a Tel Avivi, vivono un momento agrodolce. A fare il punto della situazione su quanto accaduto è stata la capitana della nazionale Alessia Maurelli, che ai microfoni della Federginnastica ha affermato: “Siamo felici della nostra prestazione a questo Europeo sia per le due medaglie d’oro di oggi che per le due d’argento di ieri (All around e team ranking, ndr)”. “Inutile negare – ha ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) La soddisfazione per l’affermazione nelle finali di, con i 5 cerchi (sulle note di un medley “Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men” di Bergesen/Phoenix) e nella routine con i 3 nastri e le 2 palle (creato sulla base di “They don’t care about us” di Michael Jackson), e il rammarico per il mancato oro nel-round: le, al termine degli2022 tenutisi a Tel Avivi, vivono un momento agrodolce. A fare il punto della situazione su quanto accaduto è stata la capitana della nazionale Alessia, che ai microfoni della Federginnastica ha affermato: “Siamo felici della nostra prestazione a questo Europeo sia per le due mede d’oro di oggi che per le due d’argento di ieri (Alle team ranking, ndr)”. “Inutile negare – ha ...

Pubblicità

fanpage : Le farfalle azzurre vincono l'argento agli #Europei, ma non c'è gioia. Esplode la polemica feroce - Marilenapas : RT @fanpage: Le farfalle azzurre vincono l'argento agli #Europei, ma non c'è gioia. Esplode la polemica feroce - infoitsport : Europei ritmica 2022: le Farfalle azzurre vincono due ori - paceinguerra : RT @Adnkronos: Farfalle sul tetto d’Europa: vincono la medaglia d’oro in entrambe le finali di specialità al Campionato continentale di Tel… - manupass62 : RT @Adnkronos: Farfalle sul tetto d’Europa: vincono la medaglia d’oro in entrambe le finali di specialità al Campionato continentale di Tel… -