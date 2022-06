Latte in polvere ritirato dai supermercati: “Rischio microbiologico”. Dove veniva prodotto (Di domenica 19 giugno 2022) Occhio al Latte in polvere ritirato dai supermercati. Il nuovo avviso per la salute degli italiani è arrivato dal ministero guidato da Roberto Speranza, che sul proprio sito elenca tutti i prodotti a Rischio. In questo caso l'allarme è microbiologico e riguarda il Latte in polvere della Milk & Lait. "Milk & Lait instant full cream milk powder" l'esatta denominazione del prodotto in vendita, che viene prodotto dalla World Trade Srl nello stabilimento di Torre Lupara - Pastorano, in provincia di Caserta. Il motivo del richiamo è che l'alimento è prodotto in uno stabilimento non riconosciuto e ritenuto non idoneo dagli ispettori del ministero, che sul barattolo da 400 grammi avvertono "si prega di ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Occhio alindai. Il nuovo avviso per la salute degli italiani è arrivato dal ministero guidato da Roberto Speranza, che sul proprio sito elenca tutti i prodotti a. In questo caso l'allarme èe riguarda ilindella Milk & Lait. "Milk & Lait instant full cream milk powder" l'esatta denominazione delin vendita, che vienedalla World Trade Srl nello stabilimento di Torre Lupara - Pastorano, in provincia di Caserta. Il motivo del richiamo è che l'alimento èin uno stabilimento non riconosciuto e ritenuto non idoneo dagli ispettori del ministero, che sul barattolo da 400 grammi avvertono "si prega di ...

