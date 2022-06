L'accordo nel centrodestra c'è solo a parole. Aria tesa Salvini-Meloni (Di domenica 19 giugno 2022) Il centrodestra andrà unito ai ballottaggi a Verona e Catanzaro. Ma senza apparentamenti formali. A chiudere la vicenda, dopo ore di pressing di Lega e, soprattutto, Forza Italia su Federico Sboarina, è Giorgia Meloni. Il presidente di Fratelli d'Italia plaude all'«accordo politico per battere la sinistra», ma chiarisce che le «scelte tecniche» restano «autonome» in capo ai candidati sindaco. L'intesa, insomma, non contempla necessAriamente apparentamenti formali né a Verona-dove il candidato di FdI sostenuto anche dalla Lega Sboarina sfiderà Damiano Tommasi del centrosinistra - né a Catanzaro- dove FdI, che al primo turno ha candidato Wanda Ferro, sosterrà il candidato di FI e Lega Donato. «Fratelli d'Italia lavora da sempre per l'unità del centrodestra - dice Meloni ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Ilandrà unito ai ballottaggi a Verona e Catanzaro. Ma senza apparentamenti formali. A chiudere la vicenda, dopo ore di pressing di Lega e, soprattutto, Forza Italia su Federico Sboarina, è Giorgia. Il presidente di Fratelli d'Italia plaude all'«politico per battere la sinistra», ma chiarisce che le «scelte tecniche» restano «autonome» in capo ai candidati sindaco. L'in, insomma, non contempla necessmente apparentamenti formali né a Verona-dove il candidato di FdI sostenuto anche dalla Lega Sboarina sfiderà Damiano Tommasi del centrosinistra - né a Catanzaro- dove FdI, che al primo turno ha candidato Wanda Ferro, sosterrà il candidato di FI e Lega Donato. «Fratelli d'Italia lavora da sempre per l'unità del- dice...

