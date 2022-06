La siccità mette in difficoltà le campagne del Milanese: “Chicchi non si sono sviluppati per la mancanza d’acqua. Raccolto compromesso” (Di domenica 19 giugno 2022) “In quasi sessant’anni di vita non ho mai visto una situazione del genere”. Giulio Giovesi è un agricoltore di Parabiago, un comune a nord ovest di Milano. Cammina in mezzo alle spighe mostrando i Chicchi: “Vedi sono piccoli. Non si sono sviluppati a causa della mancanza d’acqua. Così avranno meno glutine e avranno un valore inferiore per la panificabilità”. Questa zona ha vissuto un periodo di siccità di oltre cento giorni. La fonte d’acqua principale qui è il canale Villoresi che parte dal Ticino ed è lungo 86 chilometri. “Solitamente ha una competenza di 55 metri cubi d’acqua ma in questo momento stiamo andando a 35 metri cubi, dunque poco più della metà” spiega Claudio Sartore, coordinatore Macroarea Nord del Consorzio Est Ticino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) “In quasi sessant’anni di vita non ho mai visto una situazione del genere”. Giulio Giovesi è un agricoltore di Parabiago, un comune a nord ovest di Milano. Cammina in mezzo alle spighe mostrando i: “Vedipiccoli. Non sia causa della. Così avranno meno glutine e avranno un valore inferiore per la panificabilità”. Questa zona ha vissuto un periodo didi oltre cento giorni. La fonteprincipale qui è il canale Villoresi che parte dal Ticino ed è lungo 86 chilometri. “Solitamente ha una competenza di 55 metri cubima in questo momento stiamo andando a 35 metri cubi, dunque poco più della metà” spiega Claudio Sartore, coordinatore Macroarea Nord del Consorzio Est Ticino ...

