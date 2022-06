“La scuola? Per tre ragazzi su dieci è un luogo di insicurezza e disagio. L’Italia è messa peggio: qui anche carenze nelle infrastrutture” (Di domenica 19 giugno 2022) Per gli adolescenti di oggi la scuola non è più un luogo sicuro nel quale abitare, crescere, imparare. Per oltre tre ragazzi su dieci, infatti, l’istituzione scolastica trasmette insicurezza e disagio. Viene inoltre percepito come luogo dove si compiono atti di bullismo e violenza. E non è certo la sparatoria in Texas a provocare tali sentimenti, ma ragioni più radicate. A sottolinearlo una ricerca internazionale appena pubblicata su Frontiers in Psychiatry. Il problema non si ferma solo in Europa, ma assume dimensioni globali, come evidenziato dal gruppo di esperti guidato dall’Università di Turku in Finlandia. Tra i motivi, sostengono autori, c’è la fine del dialogo tra insegnanti e ragazzi. Fra gli ultimi casi aveva fatto discutere il commento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Per gli adolescenti di oggi lanon è più unsicuro nel quale abitare, crescere, imparare. Per oltre tresu, infatti, l’istituzione scolastica trasmette. Viene inoltre percepito comedove si compiono atti di bullismo e violenza. E non è certo la sparatoria in Texas a provocare tali sentimenti, ma ragioni più radicate. A sottolinearlo una ricerca internazionale appena pubblicata su Frontiers in Psychiatry. Il problema non si ferma solo in Europa, ma assume dimensioni globali, come evidenziato dal gruppo di esperti guidato dall’Università di Turku in Finlandia. Tra i motivi, sostengono autori, c’è la fine del dialogo tra insegnanti e. Fra gli ultimi casi aveva fatto discutere il commento della ...

