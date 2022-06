La Roma non vuole svendere Zaniolo a Milan e Juventus. Il prezzo per la cessione (Di domenica 19 giugno 2022) Una cifra record. Superiore ai 60 milioni di euro. Per la precisione 62.5. Ecco il prezzo fissato da Tiago Pinto per vendere Nicolò Zaniolo. Al Fulvio Bernardini il futuro del classe' 99 rappresenta il tema più delicato dell'estate. Per rimanere il giocatore chiede un rinnovo a cifre importanti, ma il club ha rimandato la questione a settembre. Il ventiduenne non è considerato incedibile ma, per lasciarlo andare, la Roma non intende fare sconti e - anzi - punta a monetizzare al massimo da un eventuale addio. Vale a dire, la cessione più cara della storia del club: per questo il general manager vorrebbe incassare almeno la stessa cifra pagata dal Liverpool per Alisson nel 2018. Un prezzo altissimo - quasi provocatorio studiato per lanciare un messaggio alle pretendenti, Milan e ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Una cifra record. Superiore ai 60 milioni di euro. Per la precisione 62.5. Ecco ilfissato da Tiago Pinto per vendere Nicolò. Al Fulvio Bernardini il futuro del classe' 99 rappresenta il tema più delicato dell'estate. Per rimanere il giocatore chiede un rinnovo a cifre importanti, ma il club ha rimandato la questione a settembre. Il ventiduenne non è considerato incedibile ma, per lasciarlo andare, lanon intende fare sconti e - anzi - punta a monetizzare al massimo da un eventuale addio. Vale a dire, lapiù cara della storia del club: per questo il general manager vorrebbe incassare almeno la stessa cifra pagata dal Liverpool per Alisson nel 2018. Unaltissimo - quasi provocatorio studiato per lanciare un messaggio alle pretendenti,e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ambasciatore russo a Roma, Razov: 'Non tutti in Italia sono d'accordo sull'invio di armi a Kiev' #ANSA - giuliainnocenzi : Impressionante il sangue freddo di questa attivista. Con @UltimaGenerazi1 ha bloccato il Raccordo a Roma per chiede… - andreapurgatori : Caro #Zaniolo, t’abbiamo curato, t’abbiamo aspettato, ora te ne vuoi andare a vendere automobili? Vai, questa non è… - FratellidItalia : RT @Marcopalmaxv: Giungla Roma. La fermata dell’Atac c’è, ma non si vede: è nascosta dall’erba - - Blacksnowwhite4 : RT @MarcoRizzoPC: Piazza Ss Apostoli a Roma e in 22 città italiane. Contro Draghi. Non è che l’inizio… -

Il Corpus Domini tra fede, arte e letteratura Il suo pellegrinaggio verso Roma era stato proprio un atto devozionale per risolvere i dubbi che lo attanagliavano: non credeva nella presenza del corpo e del sangue di Cristo nell'Eucaristia. Mentre ... Serie A, la Roma blinda Tammy Abraham La Premier Leagu e continua a seguire con fortissimo interesse il centravanti della Roma Tammy Abraham. Protagonista di una stagione da assoluto protagonista coi giallorossi, durante ... non vendere ... TUTTO mercato WEB Celebrata la Giornata nazionale dei Distretti del CIBO Facebook Shares Per salvaguardia della biodiversità agroalimentare e della vivibilità del paesaggio rurale Si è celebrata ieri a Roma, 18 giugno, la Giornata nazionale dei Distretti del Cibo, istituit ... Messaggero: "Roma-Zaniolo, prove d'addio". Milan e Juve osservano "Roma-Zaniolo, prove d'addio", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Messaggero: "Giusto esser accostato a top club come Juventus e ... Il suo pellegrinaggio versoera stato proprio un atto devozionale per risolvere i dubbi che lo attanagliavano:credeva nella presenza del corpo e del sangue di Cristo nell'Eucaristia. Mentre ...La Premier Leagu e continua a seguire con fortissimo interesse il centravanti dellaTammy Abraham. Protagonista di una stagione da assoluto protagonista coi giallorossi, durante ...vendere ... Roma, non solo Matic a centrocampo: Mourinho vuole anche Douglas Luiz Facebook Shares Per salvaguardia della biodiversità agroalimentare e della vivibilità del paesaggio rurale Si è celebrata ieri a Roma, 18 giugno, la Giornata nazionale dei Distretti del Cibo, istituit ..."Roma-Zaniolo, prove d'addio", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Messaggero: "Giusto esser accostato a top club come Juventus e ...