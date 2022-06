Pubblicità

sportli26181512 : La rivelazione di Rodrygo: 'Neymar lascerà la Nazionale brasiliana dopo il Mondiale': Neymar vede in Rodrygo il suo… - infoitsport : La rivelazione di Rodrygo: “Prendevamo in giro Salah, dopo la finale Modric gli ha detto ‘riprovaci ancora’” -

Eurosport IT

Infine,ha fatto unasu Modric: "Dopo che è finita la finale, siamo passati vicino ai giocatori del Liverpool nel tunnel. Salah era un po' triste e Modric gli ha detto ' riprovaci ...Vinicius ehanno trascinato il Real Madrid in finale di Champions League. A 21 anni, l'età ...Milan e ha ispirato una mistica di gruppo che resta ancora il primo segreto del Milan. ... Neymar, addio al Brasile dopo i Mondiali in Qatar. La rivelazione di Rodrygo: "Gli ho detto che deve continuare" MONDIALI 2022 - L'attaccante del PSG sarebbe pronto a lasciare la Seleçao dopo i Campionati del mondo in Qatar e avrebbe già individuato in Rodrygo il suo erede ...Il match winner della finale ha svelato come Modric, al termine della sfida, abbia preso in giro l'attaccante egiziano Dichiarazioni che però sono servite da stimolo… Leggi ...