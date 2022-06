La risposta di Elettra Lamborghini all’insulto sessista di uno spettatore | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 19 giugno 2022) Un hater la insulta mentre canta e lei ferma l’esibizione. È successo adurante un evento a Riccione. La cantante era in una discoteca per un dj-set. Quando ha cominciato a sentire gli insulti, ha deciso di rivolgersi direttamente alla persona in questione: “C’è uno di questi sfigati qua davanti che ha detto una parolina che non doveva dire. Se avete le palle, prendete e andate fuori dai cogl***”.viene insultata durante una sua esibizione A raccontare l’episodio è stata lei stessa con delle storie su Instragram: “Di solito metto un body con la ‘ciapet’ un po’ di fuori e la calza, non si vede niente altrimenti non lo farei. Mi sono ritrovata in una situazione un po’ imbarazzante. Mi sento di parlare a nome di tante artiste che si sono ritrovate nella mia stessa situazione, perché ...