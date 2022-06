La resa dei conti nella guerra Conte-Di Maio. Stasera riunione d'emergenza del M5s (Di domenica 19 giugno 2022) I vertici cinque stelle sono in agitazione dopo le dichiarazioni di Luigi Di Maio sulla bozza di alcuni senatori grillini contro l'invio di armi in Ucraina. E così i malumari nel partito questa sera precipiteranno in una riunione eccezionale del consiglio nazionale del M5s. Ad annunciarlo, in un'intervista a Sky Tg24, è stata la viceministra dello Sviluppo economico e vicepresidente del Movimento 5 stelle, Alessandra Todde. nella stessa intervista, la parlamentare ha chiarito che il punto "non è" quello di mettere in discussione il ruolo di Luigi Di Maio nel Movimento, ma "le posizioni che sta prendendo pubblicamente senza confronto interno: è pretestuoso dire che la nostra forza politica può costituire un problema per la sicurezza nazionale". Tutto questo, secondo la parlamentare "si pone in contrapposizione con la ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 19 giugno 2022) I vertici cinque stelle sono in agitazione dopo le dichiarazioni di Luigi Disulla bozza di alcuni senatori grillini contro l'invio di armi in Ucraina. E così i malumari nel partito questa sera precipiteranno in unaeccezionale del consiglio nazionale del M5s. Ad annunciarlo, in un'intervista a Sky Tg24, è stata la viceministra dello Sviluppo economico e vicepresidente del Movimento 5 stelle, Alessandra Todde.stessa intervista, la parlamentare ha chiarito che il punto "non è" quello di mettere in discussione il ruolo di Luigi Dinel Movimento, ma "le posizioni che sta prendendo pubblicamente senza confronto interno: è pretestuoso dire che la nostra forza politica può costituire un problema per la sicurezza nazionale". Tutto questo, secondo la parlamentare "si pone in contrapposizione con la ...

