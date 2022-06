La Regina rinuncia ad Ascot: è la prima volta in 70 anni di regno (Di domenica 19 giugno 2022) La Regina Elisabetta ha disertato il Royal Ascot per problemi di mobilità, facendosi sostituire dal resto della royal family Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 giugno 2022) LaElisabetta ha disertato il Royalper problemi di mobilità, facendosi sostituire dal resto della royal family

