La presentazione del nuovo numero della rivista Astigiani (Di domenica 19 giugno 2022) "I vescovi di Asti stanno in questo palazzo dal 1500. Adesso capite perché non ci siamo più trasferiti". Monsignor Marco Pastraro al senso dell'ospitalità ha aggiunto un pizzico di ironia, nell'... Leggi su gazzettadasti (Di domenica 19 giugno 2022) "I vescovi di Asti stanno in questo palazzo dal 1500. Adesso capite perché non ci siamo più trasferiti". Monsignor Marco Pastraro al senso dell'ospitalità ha aggiunto un pizzico di ironia, nell'...

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha assistito alla presentazione del film “#Dante” di Pupi Avati all’Auditorium della Conc… - reportrai3 : Sabato alla vigilia del referendum sulla giustizia Matteo #renzi era a Siena a per la presentazione del suo libro i… - santegidionews : Martini è stato l’autore più letto in #Europa, insieme ad Umberto #Eco. Ha toccato il cuore di milioni di persone.… - Achille03415924 : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal lager Benvenute Choco e Brisa ! Erano in un canile di montagna dell Abruzzo Sono do… - ParmenseNet : Presentazione del portale -