La moto finisce fuori strada ed esplode | morto il broker Massimo Bochicchio

(Di domenica 19 giugno 2022) E'l'uomoalle 12 di oggi in un incidentele avvenuto su via Salaria, all'altezza del civico 875 in direzione Roma. Ilha perso il controllo del mezzo su cui si ...

E' Massimo Bochicchio l'uomo morto alle 12 di oggi in un incidente stradale avvenuto su via Salaria, all'altezza del civico 875 in direzione Roma. Il broker ha perso il controllo del mezzo su cui si trovava. Si schianta contro il guardrail e la moto prende fuoco in via Salaria nella giornata di oggi, 19 giugno, a Roma: è morto Massimo Bochicchio. A perdere la vita nel violento scontro è Massimo Bochicchio ...