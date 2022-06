La moda della vacanza in casa riconquista il turismo internazionale (Di domenica 19 giugno 2022) Si prospetta un’estate memorabile per la vacanza in casa, una scelta trainata dal ritorno degli stranieri. I dati mostrano che sono quintuplicate le prenotazioni raccolte nei primi cinque mesi del 2022 (9,7M) rispetto allo stesso periodo del 2021 (2M). In vetta troviamo tedeschi, americani e francesi, ma anche cinesi e polacchi. Tra le mete più gettonate: Alghero, la Costa Smeralda, Termoli, Monopoli, Sanremo, Siracusa, Como e naturalmente le città d’arte. vacanza in casa, il boom degli affitti brevi I dati ed i nuovi trend diffusi dal Centro Studi di Italianway, primo operatore sul mercato italiano degli affitti brevi, nei primi cinque mesi dell’anno hanno raccolto prenotazioni per un valore di 29M. Ciò contro i 20,3M dell’intero 2021. La tendenza registra 81mila notti prenotate nei primi cinque mesi del 2022, contro ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 giugno 2022) Si prospetta un’estate memorabile per lain, una scelta trainata dal ritorno degli stranieri. I dati mostrano che sono quintuplicate le prenotazioni raccolte nei primi cinque mesi del 2022 (9,7M) rispetto allo stesso periodo del 2021 (2M). In vetta troviamo tedeschi, americani e francesi, ma anche cinesi e polacchi. Tra le mete più gettonate: Alghero, la Costa Smeralda, Termoli, Monopoli, Sanremo, Siracusa, Como e naturalmente le città d’arte.in, il boom degli affitti brevi I dati ed i nuovi trend diffusi dal Centro Studi di Italianway, primo operatore sul mercato italiano degli affitti brevi, nei primi cinque mesi dell’anno hanno raccolto prenotazioni per un valore di 29M. Ciò contro i 20,3M dell’intero 2021. La tendenza registra 81mila notti prenotate nei primi cinque mesi del 2022, contro ...

