Pubblicità

Dome689 : RT @webecodibergamo: La meningite, la rinascita, il bronzo alle Paralimpiadi - webecodibergamo : La meningite, la rinascita, il bronzo alle Paralimpiadi -

L'Eco di Bergamo

... dalla terribile malattia (fulminante con sepsi meningococcica) che l'ha colpito in modo improvviso e violento nel 2015 allae ai successi paralimpici (nel 2017 ha vinto la ......- scrive in una nota in Panathlon Club di Lucca - dalla terribile malattia (fulminante con sepsi meningococcica) che l'ha colpito in modo improvviso e violento nel 2015 allae ai ... La meningite, la rinascita, il bronzo alle Paralimpiadi Il film Il 22 giugno all’Arena Santa Lucia la pellicola dedicata a Veronica Yoko Plebani. La campionessa paralimpica di Palazzolo sull’Oglio incontrerà poi il pubblico. Veronica Yoko Plebani il 22 giu ...Oggi alle 17 nel cortile di palazzo dei Principi a Correggio, nell’ambito della rassegna "Nel Borgo", è in programma l’incontro con Federica Maspero, che presenta il suo libro "Calze in cashmere: vita ...