La lettera di Fedez a Giovanni Allevi dopo l’annuncio del mieloma | “In bocca al lupo per questo viaggio non facile”

Pubblicità

neXt Quotidiano

Così come aveva fatto, anche Allevi ha deciso di rendere pubblica la sua situazione di salute , aggiornando tutti i fan tramite i suoi canali social. Purtroppo si dovrà fermare per diverso ...Questo perché sette anni fa aveva condiviso sul suo profilo Facebook ladi protesta del ... Selvaggia Lucarelli "e Chiara Ferragni intoccabili Ecco perché"/ "Montagne di insulti se ... Fedez invia un messaggio di sostegno ad Allevi: "In bocca al lupo" “Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/n ...Dopo il tragico annuncio della malattia, il noto pianista ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà. A dedicargli un pensiero anche Fedez, trovatosi pochi mesi fa in una situazione simile: ecco cosa g ...