La fuga è finita: trovato morto, carbonizzato nella sua auto, l'uomo che ha ucciso la moglie a Lecce (Di domenica 19 giugno 2022) Forse non ha retto al senso di colpa, allo choc, alla tragedia che lui stesso ha scatenato: e si è tolto, quasi certamente, la vita Matteo Verdesca il 37enne che ieri sera, in una abitazione in Via Veglie a Novoli, in provincia di Lecce, ha ucciso la moglie, Donatella Miccoli di 38 anni, colpita da una coltellata letale. I carabinieri, che avevano fatto partire una serrata caccia all'uomo in fuga, lo hanno ritrovato morto. Il suo corpo carbonizzato, nell'auto di proprietà della donna, a bordo della quale si era allontanato stanotte subito dopo il delitto.

