La Francia al voto per il secondo turno delle legislative: Macron si gioca la maggioranza in Parlamento (Di domenica 19 giugno 2022) Si sono aperti da pochi minuti in Francia i seggi per il secondo turno delle elezioni legislative. Nella corsa per la maggioranza nel Parlamento francese, Emmanuel Macron dovrà lottare fino all’ultimo voto per raggiungere la quota necessaria a Ensemble! per governare con tranquillità: ha bisogno di 289 seggi. Nupes, però, l’Unione della sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon, sta giocando bene le sue carte. L’attenzione massima è sulle circoscrizioni in cui Ensemble! affronta la Nupes testa a testa, con i due candidati dei rispettivi schieramenti impegnati in un duello al ballottaggio: su 577 (tanti sono i deputati dell’Assemblée Nationale) i duelli saranno 264. In quei casi, il terzo classificato della prima domenica ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Si sono aperti da pochi minuti ini seggi per ilelezioni. Nella corsa per lanelfrancese, Emmanueldovrà lottare fino all’ultimoper raggiungere la quota necessaria a Ensemble! per governare con tranquillità: ha bisogno di 289 seggi. Nupes, però, l’Unione della sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon, stando bene le sue carte. L’attenzione massima è sulle circoscrizioni in cui Ensemble! affronta la Nupes testa a testa, con i due candidati dei rispettivi schieramenti impegnati in un duello al ballottaggio: su 577 (tanti sono i deputati dell’Assemblée Nationale) i duelli saranno 264. In quei casi, il terzo classificato della prima domenica ...

