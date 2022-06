La fine della schiavitù in Usa del 1865 e cosa non è ancora cambiato (Di domenica 19 giugno 2022) Nel 2021 Joe Biden ha scelto il giorno 19 giugno per ricordare la fine della schiavitù in America. Era il 1865 quando Gordon Granger – generale delle armate degli Stati dell’Unione – entrò con i suoi soldati a Galveston, in Texas. Ci troviamo nel pieno della Guerra di Secessione (1861-1865) che vide fronteggiarsi gli Stati del Nord – favorevoli all’abolizione della schiavitù – e quelli del Sud, contrari. La guerra civile finì. I Confederati del Sud furono sconfitti. Pochi mesi dopo Abramo Lincoln emanò il Proclama di Emancipazione decretando la liberazione degli schiavi. La fine della schiavitù, il tassello di una lunga battaglia verso la civiltà La lunga battaglia verso la civiltà comincia nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Nel 2021 Joe Biden ha scelto il giorno 19 giugno per ricordare lain America. Era ilquando Gordon Granger – generale delle armate degli Stati dell’Unione – entrò con i suoi soldati a Galveston, in Texas. Ci troviamo nel pienoGuerra di Secessione (1861-) che vide fronteggiarsi gli Stati del Nord – favorevoli all’abolizione– e quelli del Sud, contrari. La guerra civile finì. I Confederati del Sud furono sconfitti. Pochi mesi dopo Abramo Lincoln emanò il Proclama di Emancipazione decretando la liberazione degli schiavi. La, il tassello di una lunga battaglia verso la civiltà La lunga battaglia verso la civiltà comincia nel ...

