La Filmauro di De Laurentiis chiude il bilancio 2021 con solo 52mila euro di perdita (Di domenica 19 giugno 2022) Calcio e Finanza riporta i dati relativi al bilancio 2021 della Filmauro di Aurelio De Laurentiis. La perdita, al 30 giugno 2021, è minima ed è più esigua del bilancio 2020. “Il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2021 presenta una perdita di esercizio pari a 52mila euro, rispetto al rosso di 12,4 milioni del bilancio al 30 giugno 2020. Si tratta, in questo caso, della sola società principale Filmauro e non del bilancio consolidato in cui rientrano, tra le altre, anche le società calcistiche Napoli e Bari”. “Nel corso dell’ultima assemblea della Filmauro, inoltre, è stato confermato anche il Consiglio di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) Calcio e Finanza riporta i dati relativi aldelladi Aurelio De. La, al 30 giugno, è minima ed è più esigua del2020. “Ildi esercizio chiuso al 30 giugnopresenta unadi esercizio pari a, rispetto al rosso di 12,4 milioni delal 30 giugno 2020. Si tratta, in questo caso, della sola società principalee non delconsolidato in cui rientrano, tra le altre, anche le società calcistiche Napoli e Bari”. “Nel corso dell’ultima assemblea della, inoltre, è stato confermato anche il Consiglio di ...

Pubblicità

napolista : La Filmauro di De Laurentiis chiude il bilancio 2021 con solo 52mila euro di perdita Nel 2021 il rosso era di 12,4… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie La FilmAuro di De Laurentiis chiude il bilancio 2021 in equilibrio: Chiude in minima perdita il b… - CalcioFinanza : La FilmAuro di De Laurentiis chiude il bilancio 2021 con i conti in equilibrio tra cinema e film… - giovwastaken : @Lazurismopriv @officialpedul Il presidente della SSC Napoli e fondatore di Filmauro Aurelio De Laurentiis #ADL - alfonsodiana89 : @giancalsp @ema19261 @jo19N26 Ovvio..Sono sincero e vi dico che sono molto pessimista: i De Laurentiis non molleran… -