Pubblicità

napolista : La Fifa: oltre il 50% di giocatori ha ricevuto insulti omofobi e razzisti sui social Pubblicati i risultati del re… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Report FIFA: «Insulti e abusi online per oltre il 50% dei giocatori»: Combattere l’incitamento… - uschiariii : RT @CalcioFinanza: Studio della FIFA: «Insulti e abusi online per oltre il 50% dei giocatori» - CalcioFinanza : Studio della FIFA: «Insulti e abusi online per oltre il 50% dei giocatori» - DanyRoss70 : RT @mirkonicolino: (#FIFA) Oltre il 50% dei calciatori di #Euro2020 e Coppa d’Africa 2021 hanno subito sui social insulti e commenti discri… -

Ferrarin non aveva lo SVA pronto per cui mentre lo preparavano mi porta su con uno dei nuovi monoplani e non so perché mi fa pigliare unaporca (al freddo) sebbene non avesse fatto alcuna ...... per il quale l'intelligenza artificiale è stata impiegata al fine di tracciare400mila post ... In risposta a questi comportamenti,e FIFPro lanceranno un servizio di moderazione durante i ...Combattere l’incitamento all’odio sui social media nei confronti dei calciatori, anche in vista dei prossimi Mondiali del Qatar: la Fifa ha pubblicato un rapporto indipendente – in concomitanza con la ...La FIFA ieri ha diffuso i risultati di un report indipendente che riguarda gli abusi subiti dai calciatori sui social network. Il comunicato.