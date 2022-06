La Federazione internazionale di nuoto dice No alle nuotatrici transgender nelle gare d’èlite femminili (Di domenica 19 giugno 2022) La Federazione internazionale di nuoto (Fina) ha votato contro la possibilità alle atlete transgender di gareggiare nelle competizioni d’élite femminili. Secondo le nuove direttive, per accedervi devono avere completato la transizione di genere entro i 12 anni, eventualità molto remota dati i tempi tecnici e psicologici che necessita un percorso di questo tipo. La decisione, votata con il 71,5 per cento da 152 membri della Fina, è stata presa durante il congresso generale straordinario svoltosi ai Mondiali di nuoto, in corso a Budapest. La Fina aveva organizzato un incontro preliminare con un gruppo scientifico, istituito nel novembre 2021, composto da medici, soprattutto endocrinologi, e da esperti di legge, di discriminazioni e di ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Ladi(Fina) ha votato contro la possibilitàatletediggiarecompetizioni d’élite. Secondo le nuove direttive, per accedervi devono avere completato la transizione di genere entro i 12 anni, eventualità molto remota dati i tempi tecnici e psicologici che necessita un percorso di questo tipo. La decisione, votata con il 71,5 per cento da 152 membri della Fina, è stata presa durante il congresso generale straordinario svoltosi ai Mondiali di, in corso a Budapest. La Fina aveva organizzato un incontro preliminare con un gruppo scientifico, istituito nel novembre 2021, composto da medici, soprattutto endocrinologi, e da esperti di legge, di discriminazioni e di ...

