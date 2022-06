LA CRISI DEL NUOVO MATTINO DI RAI1: I PROBLEMI E QUALCHE IDEA PER UN VERO RILANCIO (Di domenica 19 giugno 2022) Da QUALCHE settimana è partito il NUOVO sperimentale palinsesto del MATTINO di RAI1, figlio della necessità di rivedere dopo oltre 30 anni la formula superata delle innumerevoli edizioni del TG1 incastrate all’interno di UnoMattina. Formula che ha funzionato benissimo per 30 anni ma che da QUALCHE stagione mostrava appunto un’evidente sofferenza e risultava anacronistica, fuori tempo e non in linea con le esigenze della tv moderna e del pubblico da casa. Si è deciso giustamente di puntare a una separazione netta tra TG1 e Unomattina gestito dalla rete. Il che va bene, lo diciamo da anni anche noi di BubinoBlog che questa era la strada giusta da perseguire, il problema è la realizzazione del tutto che lascia a desiderare. Un’impostazione francamente difficilmente comprensibile ha disorientato e ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 19 giugno 2022) Dasettimana è partito ilsperimentale palinsesto deldi, figlio della necessità di rivedere dopo oltre 30 anni la formula superata delle innumerevoli edizioni del TG1 incastrate all’interno di UnoMattina. Formula che ha funzionato benissimo per 30 anni ma che dastagione mostrava appunto un’evidente sofferenza e risultava anacronistica, fuori tempo e non in linea con le esigenze della tv moderna e del pubblico da casa. Si è deciso giustamente di puntare a una separazione netta tra TG1 e Unomattina gestito dalla rete. Il che va bene, lo diciamo da anni anche noi di BubinoBlog che questa era la strada giusta da perseguire, il problema è la realizzazione del tutto che lascia a desiderare. Un’impostazione francamente difficilmente comprensibile ha disorientato e ...

