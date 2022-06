Kolarov da l’addio al calcio giocato: “Grato per aver realizzato il mio sogno” (Di domenica 19 giugno 2022) Aleksandar Kolarov da l’addio al calcio giocato Con una lettera inviata all’ANSA Aleksandar Kolarov ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Nelle ultime due stagioni il calciatore serbo ha vestito la maglia dell’Inter, dove non ha trovato tantissimo spazio per via di una condizione fisica non particolarmente buona. “Comunico oggi il mio addio al calcio giocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante ciò, sono Grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre”. “Adesso sono già proiettato verso la mia ‘seconda vita’ nel mondo del calcio. E per questo non appena saranno pubblicati i bandi, mi ... Leggi su intermagazine (Di domenica 19 giugno 2022) AleksandardaalCon una lettera inviata all’ANSA Aleksandarha annunciato il suo ritiro dal. Nelle ultime due stagioni il calciatore serbo ha vestito la maglia dell’Inter, dove non ha trovato tantissimo spazio per via di una condizione fisica non particolarmente buona. “Comunico oggi il mio addio al. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante ciò, sonodi essere riuscito a realizzare quello che è stato il mioda sempre”. “Adesso sono già proiettato verso la mia ‘seconda vita’ nel mondo del. E per questo non appena saranno pubblicati i bandi, mi ...

