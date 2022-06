Kolarov annuncia l’addio al calcio: “pronto per la seconda vita”, il nuovo ruolo nel calcio (Di domenica 19 giugno 2022) Aleksandar Kolarov ha deciso ufficialmente di lasciare il mondo del calcio. La carriera del calciatore è stata di altissimo livello, il serbo ha indossato le maglie di Lazio, Manchester City, Roma e Inter. “Comunico oggi il mio addio al calcio giocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante ciò, sono grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre”, ha detto il serbo in una lettera all’Ansa. “Adesso sono già proiettato verso la mia ‘seconda vita nel mondo del calcio. E per questo non appena saranno pubblicati i bandi, mi iscriverò ai corsi di abilitazione, prima da osservatore e subito dopo da direttore sportivo, presso il Centro Tecnico Federale di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 19 giugno 2022) Aleksandarha deciso ufficialmente di lasciare il mondo del. La carriera del calciatore è stata di altissimo livello, il serbo ha indossato le maglie di Lazio, Manchester City, Roma e Inter. “Comunico oggi il mio addio algiocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante ciò, sono grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre”, ha detto il serbo in una lettera all’Ansa. “Adesso sono già proiettato verso la mia ‘nel mondo del. E per questo non appena saranno pubblicati i bandi, mi iscriverò ai corsi di abilitazione, prima da osservatore e subito dopo da direttore sportivo, presso il Centro Tecnico Federale di ...

