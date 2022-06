Kolarov annuncia il ritiro | ' Ho realizzato il mio sogno | ora farò il d s '

(Di domenica 19 giugno 2022) Dopo ben 18 anni di onorata carriera e 601 partite da professionista, Aleksandarchiude ufficialmente la sua carriera da calciatore. Lo fa con una lettera che conferma che per lui non ci sarà ...

Pubblicità

SimoneSaraceni7 : RT @CalcioFinanza: Inter, Kolarov annuncia ufficialmente l’addio al calcio giocato - Romagialloross4 : #Kolarov annuncia l'addio al calcio giocato: ora diventerà direttore sportivo #ASRoma #ASR - angeloinitaly : RT @fcin1908it: UFFICIALE – Inter, Kolarov annuncia l’addio al calcio: “Realizzato il mio sogno” - ossobuco20111 : Kolarov annuncia addio, pronto per seconda vita - zazoomblog : Kolarov annuncia il ritiro: «Già proiettato verso la mia seconda vita calcistica» - #Kolarov #annuncia #ritiro: -

Specialista delle punizioni e dominatore della fascia sinistra per anni,ha disputato oltre 500 gare di club tra Serbia, Italia (Lazio, Roma e Inter) e Inghilterra (Manchester City), ...Il terzino mancinoha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato: in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Roma e Inter Aleksandar, terzino sinistro che in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Roma e Inter, in una lettera all'ANSA ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'ANNUNCIO - "Comunico oggi ...Aleksandar Kolarov ha annunciato il suo ritiro al calcio in una nota affidata all’ANSA: “Comunico oggi il mio addio al calcio giocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e ...Aleksandar Kolarov, tramite una lettera inviata all'Ansa, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il 36enne serbo ha vestito in Italia le maglie della Lazio, della Roma e dell'Inter oltre l'esperi ...