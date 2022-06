Killing Eve | Maya Rudolph rifiutò il ruolo da protagonista nella serie BBC America

(Di domenica 19 giugno 2022) Se le cose fossero andate diversamente, avremmo avutoe non Sandra OhBBCEve. E se ladiEve fosse statainvece di Sandra Oh? In realtà questa era più che una possibilità, dato che all'attrice de Le amiche della sposa fu offerto ilin principio. A rivelarlo è stata la stessain un'intervista con l'Hollywood Reporter,quale ha spiegato, parlando di mancate e perse, che all'epoca un progetto come lacreata da Phoebe Waller-Bridge era certamente allettante, ma per lei poco fattibile. "Non avrei potuto trasferirmi in Europa per chissà quanti mesi lontano dalla ...

E se la protagonista di Killing Eve fosse stata Maya Rudolph invece di Sandra Oh In realtà questa era più che una possibilità, dato che all'attrice de Le amiche della sposa fu offerto il ruolo in principio. A rivelarlo è stata la stessa Maya Rudolph in un'intervista con l'Hollywood Reporter, nella quale ha spiegato, parlando di opportunità mancate e perse, che all'epoca un progetto come la serie creata da Phoebe Waller-Bridge era certamente allettante, ma per lei poco fattibile. "Non avrei potuto trasferirmi in Europa per chissà quanti mesi lontano dalla mia famiglia", ha dichiarato l'attrice.