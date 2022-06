Kiev attacca Lavrov: 'Uccidete e rubate, smettete di comportarvi come i barbari del Medioevo' (Di domenica 19 giugno 2022) Bombardano, non vogliono tregue, non ipotizzano qualsiasi forma di cessate il fuoco e poi si lamentano se c'è chi si oppone all'invasione russa dell'Ucraina. "Non puoi invadere altri paesi, ... Leggi su globalist (Di domenica 19 giugno 2022) Bombardano, non vogliono tregue, non ipotizzano qualsiasi forma di cessate il fuoco e poi si lamentano se c'è chi si oppone all'invasione russa dell'Ucraina. "Non puoi invadere altri paesi, ...

Pubblicità

VauroSenesi : Risoluzione contro l'invio di armi a #Kiev #Ucraina, #DIMAIO ATTACCA… La mia nuova vignetta #18giugno… - globalistIT : - CorrNazionale : #Renzi: “Crisi di #governo? #Conte non farà un nuovo Papeete. Se fosse stato sul treno per #Kiev con #Macron e… - Maurizio_Noc : RT @VauroSenesi: Risoluzione contro l'invio di armi a #Kiev #Ucraina, #DIMAIO ATTACCA… La mia nuova vignetta #18giugno - Namast70961553 : RT @MemmoMattioli: Ma che combinazione: il 21 si vota sull’invio di ulteriori armi a Kiev e Di Maio attacca Conte che NON vuole votare a fa… -