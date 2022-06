Jovic alla Fiorentina? Inserimento del Besiktas sull’attaccante (Di domenica 19 giugno 2022) serbo del Real Madrid Luka Jovic resta in uscita dal Real Madrid. Sulle tracce dell’attaccante serbo ci sono Fiorentina e Besiktas. Come riporta As in particolare il club viola mirerebbe ad un prestito gratuito con il Real Madrid che si assumerebbe gran parte dell’ingaggio ma ora bisogna fare i conti anche con l’Inserimento del club turco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) serbo del Real Madrid Lukaresta in uscita dal Real Madrid. Sulle tracce dell’attaccante serbo ci sono. Come riporta As in particolare il club viola mirerebbe ad un prestito gratuito con il Real Madrid che si assumerebbe gran parte dell’ingaggio ma ora bisogna fare i conti anche con l’del club turco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : La #Fiorentina ha messo #Jovic in cima alla lista per l’attacco: confermato quanto raccontato martedì, si ragiona c… - infoitsport : Ha vinto Commisso, rinnovo a Italiano a 1,7 milioni a stagione. E si chiude per Jovic alla Fiorentina - leonardobeca : RT @OgnissFla: Ha vinto Commisso, per il rinnovo di Italiano si chiude a 1,7 milioni a stagione. E si chiude per Jovic alla Fiorentina - Bibolottistuta1 : RT @OgnissFla: Ha vinto Commisso, per il rinnovo di Italiano si chiude a 1,7 milioni a stagione. E si chiude per Jovic alla Fiorentina - jack_kcaj1 : RT @OgnissFla: Ha vinto Commisso, per il rinnovo di Italiano si chiude a 1,7 milioni a stagione. E si chiude per Jovic alla Fiorentina -