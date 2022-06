Italkarate | 12 medaglie giovanili agli Europei Benetello | “Un grande successo”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 giugno 2022) 12dai campioncini azzurri, ma già dei del tatami sono tantissime. Dall’ultimo Europeo Cadetti, Juniores e Under 21 di karate l’Italia prosegue la tradizione vincente e non scende dal podio. Gli azzurri collezionano un oro, 2 argenti e nove bronzi scintillanti messi in bacheca nella storia della disciplina. Arrivano a margine della competizione i complimenti del presidente del settore karate della Fijlkam Davide, già vicepresidente federale e membro della Commissione Atleti della Wkf. L’ex atleta che nel 1994 vinse il primo titolo mondiale dei pesi massimi del karate scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook: “UnaSquadra Italiana chiude il Campionato Europeo Giovanile con l’ORO a Squadre Kata Femminile. Le 12ottenute a questo Campionato Europeo ci ...