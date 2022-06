Italiano rinnova con la Fiorentina | c’è l’accordo | tutti i dettagli

(Di domenica 19 giugno 2022) sul matrimonioto tra il tecnico e i viola Lae Vincenzoproseguiranno insieme. Raggiunto in tal sensoper il rinnovo di contratto dell’allenatore. In settimana arriveranno anche le firme sul contratto e successivamente l’annuncio ufficiale del rinnovo dicon la. Martedì ultimo incontro a Firenze tra il club viola e l’entourage del tecnico per decidere se prolungare direttamente fino al 30 giugno 2025, oppure fino al 2024 con opzione per un’altra stagione. L’allenatore guadagnerà 1.7 milioni di euro, più bonus, a stagione. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

