Italia, Gnonto: “Se fossi rimasto all’Inter forse non sarei mai arrivato in Nazionale” (Di domenica 19 giugno 2022) Il giovane attaccante dello Zurigo e della Nazionale Wilfred Gnonto, nel corso della trasmissione “Qui Stadio a Voi Studio”, ha parlato del suo approdo in Nazionale e del suo passato all’Inter. In primo luogo il calciatore ha descritto la sua emozione nel vestire la maglia azzurra: “Anche se la partita non è andata bene il primo gol in Nazionale lo ricorderò per sempre, così come l’assist con la Germania. Non mi sono ancora reso conto di cosa stia accadendo, sono emozioni forti. La mia famiglia mi sta sempre vicino, così come i miei amici con i quali mi sto rilassando e preparando per la maturità”. Sul suo passato nelle giovanili dell’Inter Gnonto poi racconta: ” Mi trovavo benissimo in neroazzurro, ma per il mio bene e per la carriera con la mia famiglia abbiamo pensato che andare ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Il giovane attaccante dello Zurigo e dellaWilfred, nel corso della trasmissione “Qui Stadio a Voi Studio”, ha parlato del suo approdo ine del suo passato. In primo luogo il calciatore ha descritto la sua emozione nel vestire la maglia azzurra: “Anche se la partita non è andata bene il primo gol inlo ricorderò per sempre, così come l’assist con la Germania. Non mi sono ancora reso conto di cosa stia accadendo, sono emozioni forti. La mia famiglia mi sta sempre vicino, così come i miei amici con i quali mi sto rilassando e preparando per la maturità”. Sul suo passato nelle giovanili dell’Interpoi racconta: ” Mi trovavo benissimo in neroazzurro, ma per il mio bene e per la carriera con la mia famiglia abbiamo pensato che andare ...

